Ue: von der Leyen riunisce settore agricolo a Bruxelles, troviamo soluzioni comuni

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato oggi il "Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura" a Bruxelles, in cui ha riunito i rappresentanti di agricoltori, lavoratori agricoli e comunità rurali, rappresentanti di industria e di associazioni ambientaliste, accademici e altri operatori di settore, per discutere del futuro del settore agricolo. "Tutti noi percepiamo una crescente divisione e polarizzazione quando si tratta di temi legati all'agricoltura. Ritengo che solo il dialogo possa superare questa polarizzazione, spesso molto accentuata", ha detto von der Leyen nel suo intervento. È per questo che vogliamo riunire attorno allo stesso tavolo un gruppo eterogeneo di attori del settore agroalimentare europeo. E sono certa che nei prossimi giorni e settimane molte altre parti interessate ci invieranno i loro pensieri, condivideranno le loro idee ed esprimeranno le loro esigenze. E noi vogliamo ascoltare, discutere e sviluppare scenari per il futuro. Si tratta di descrivere insieme la strada da seguire", ha aggiunto. "Ieri sera abbiamo iniziato a conoscerci durante una cena informale. Quello che ho capito è che tutti noi sentiamo il senso di urgenza, che le cose devono migliorare, e che dobbiamo trovare soluzioni nuove, comuni e durature", ha concluso. (Beb)