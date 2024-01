Algeria: ministro degli Esteri Attaf incontra omologhi europei a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha condotto diversi incontri bilaterali con gli omologhi di Francia, Turchia, Austria e Svizzera, oltre ad aver incontrato il ministro di Stato britannico presso le Nazioni Unite. Durante l'incontro l’omologo francese, Stéphane Séjourné, spiega una nota ufficiale algerina, il ministro nordafricano ha rinnovato le sue congratulazioni per la nomina di Séjourné a capo della diplomazia francese e ha colto l'occasione per esaminare diverse questioni relative alle relazioni bilaterali. Con l’omologo turco, Hakan Fidan, Attaf ha scambiato di opinioni su diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare sugli sviluppi della questione palestinese e sull'evoluzione della situazione nella regione del Sahel-Sahara. Il colloquio con l’omologo austriaco, Alexander Schallenberg, ha fornito l'occasione per esaminare i mezzi e le prospettive per rafforzare le relazioni bilaterali, nonché per intensificare le consultazioni politiche su questioni di interesse comune, sia al livello regionale che internazionale. (segue) (Ala)