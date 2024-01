Algeria: ministro degli Esteri Attaf incontra omologhi europei a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’omologo svizzero, Ignazio Cassis, le discussioni si sono concentrate sulla cooperazione e il coordinamento tra i due paesi durante i loro mandati come membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i prossimi passi che l’Algeria intende compiere riguardo alla questione palestinese. I colloqui con il ministro di Stato britannico, Lord Ahmad Tariq, si sono concentrati sul coordinamento tra i due paesi in seno al Consiglio di sicurezza al servizio degli obiettivi di pace e sicurezza. I due hanno inoltre esaminato l'evoluzione della questione palestinese e gli sviluppi della situazione nella regione del Sahel. Al termine della sua missione a New York, Attaf è stato ricevuto dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al quale ha portato i saluti del presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune. Questo incontro è stata l'occasione per esaminare l'evoluzione della situazione nei territori palestinesi, nonché i recenti sviluppi della crisi in Libia, nella regione del Sahel-Sahara. (Ala)