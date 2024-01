Germania: tre deputati di Afd mantengono contatti con ex collega detenuta per eversione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre deputati al Bundestag del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) mantengono contatti con Birgit Malsack-Winkemann, ex collega detenuta in attesa di giudizio con le accuse di eversione e terrorismo nel carcere femminile di Berlino-Lichtenberg. Come riferisce il settimanale "Stern", i parlamentari sono Juergen Pohl, Gereon Bollmann e Steffen Kotré. I tre hanno chiesto e ottenuto "un permesso permanente" per far visita a Malsack-Winkemann nel penitenziario. Il gruppo di Afd al Bundestag ha comunicato di essere a conoscenza di "contatti di carattere personale" tra Pohl, Bollmann, Kotré e la detenuta. In una lettera alla Procura generale federale (Gba), il secondo dei tre ha espresso l'intenzione di visitare l'accusata di eversione e terrorismo "circa una volta al mese", ottenendo il necessario permesso il 2 febbraio 2023. Il deputato ha reso noto di non aver informato la dirigenza di Afd dei suoi contatti con Malsack-Winkemann. Le autorizzazioni a far visita all'ex parlamentare sono stati ottenuti da Kotré il primo giugno dello scorso anno e da Pohl il 24 agosto successivo. Deputata di Afd dal 2017 al 2021, Malsack-Winkemann è tra gli arrestati durante l'operazione "Kangal", effettuata il 7 dicembre 2022 in Germania, Austria e Italia. Con un bilancio di 25 arresti, l'azione ha portato a sgominare il Consiglio, organizzazione di estrema destra che pianificava un golpe in Germania. Guidati dal principe Enrico XIII di Reuss, gli eversori intendevano costituire uno Stato autoritario sul modello dell'impero tedesco del 1871-1918, con l'aristocratico come reggente e Malsack-Winkemann ministra della Giustizia. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (segue) (Geb)