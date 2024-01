Germania: tre deputati di Afd mantengono contatti con ex collega detenuta per eversione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'operazione "Kangal", alcuni golpisti sono stati rilasciati, altri arrestati successivamente. A oggi, i detenuti sono 27, tra cui il principe di Reuss, mentre ammontano a 69 gli indagati dal Gba, di cui circa la metà addestrati all'uso delle armi in quanto militari in servizio, a riposo o riservisti. I capi di imputazione comprendono costituzione, appartenenza e sostegno a un'organizzazione terroristica, eversione e alto tradimento. A dicembre scorso, le accuse sono state depositate dal Gba presso i tribunali di Francoforte sul Meno, Stoccarda e Monaco di Baviera. I processi dovrebbero aprirsi all'inizio della prossima estate e proseguire per diversi anni. (segue) (Geb)