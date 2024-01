Serbia: manifestazione di protesta a Loznica contro progetto di estrazione del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'associazione che si contrappone allo sfruttamento del litio in Serbia (Ne damo Jadar) insieme ad altri cittadini contrari al progetto sull'estrazione del minerale da parte della società Rio Tinto, si sono riuniti ieri in protesta nella città di Loznica. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts" secondo cui una parte della folla è entrata nell'edificio dell'amministrazione comunale, chiedendo un appuntamento urgente con il sindaco. Al rifiuto, dopo alcuni scontri verbali, i manifestanti hanno lasciato l'edificio. Il motivo della manifestazione di protesta, secondo un rappresentante della stessa associazione, sarebbe la possibile ripartenza del progetto di estrazione del litio nel Paese, accennata dai rappresentanti del governo di Belgrado nei media i giorni scorsi. "Siamo fermamente convinti a non permettere l'estrazione del litio in Serbia, questa è la nostra posizione e non esistono accordi o dialoghi. Non abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni e nel nostro Paese", ha sottolineato lo stesso rappresentante. Dopo una serie di proteste ambientaliste, il governo serbo ha posto fine alla collaborazione con la stessa Rio Tinto all'inizio del 2022. (segue) (Seb)