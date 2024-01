Serbia: manifestazione di protesta a Loznica contro progetto di estrazione del litio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra Ana Brnabic, aveva dichiarato all'epoca che il decreto del governo sul piano territoriale dell'area ad uso speciale per la lavorazione del minerale, nonché tutti i permessi e i decreti relativi alla Rio Tinto, erano stati aboliti. "Abbiamo soddisfatto tutte le richieste delle proteste ambientaliste e abbiamo posto fine alla Rio Tinto in Serbia", aveva dichiarato Brnabic. La premier pochi giorni fa ha però affermato che la società di estrazione mineraria non ha abbandonato la Serbia poiché possiede "una quantità significativa di terreno" che ha acquistato legalmente dai cittadini e che lo Stato non può riprendere. La premier ha quindi sostenuto che Rio Tinto rappresenta una "grande opportunità di sviluppo, in termini di agenda verde", precisando che lo sfruttamento del litio significherebbe un'energia verde molto più veloce e che rappresenterebbe "un'opportunità per la transizione verde della Serbia". Lo stesso presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che se dipendesse da lui, "domani inizierebbe l'estrazione del litio in Serbia". "Il litio è il nostro oro bianco, il nostro tesoro, ma se siamo così stupidi da rinunciare al nostro oro o al petrolio, non ho nulla in contrario", ha sottolineato il presidente serbo. (Seb)