India: Modi oggi a Jaipur per ricevere Macron

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà a Jaipur oggi, nello Stato del Rajasthan, per accogliere il presidente della Francia, Emmanuel Macron, giunto in visita per partecipare domani come ospite speciale alla Festa della Repubblica indiana, a Nuova Delhi. I due leader visiteranno insieme alcuni luoghi storici della città, tra cui l’osservatorio astronomico Jantar Mantar, Patrimonio Unesco dell’umanità, e l’Hawa Mahal o Palazzo dei venti, per poi spostarsi nella capitale. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier. Modi sarà precedentemente impegnato in una tappa a Bulandshahr, nell’Uttar Pradesh, per inaugurare o avviare alcuni progetti di sviluppo comprendenti due linee ferroviarie, alcuni ampliamenti stradali, un oleodotto, un centro industriale integrato e dei sistemi fognari.(Inn)