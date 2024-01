Ue: von der Leyen a agricoltori, meritate giusto reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori europei meritano una giusta remunerazione. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Dialogo strategico con gli operatori del settore agroalimentare, a Bruxelles. "I nostri agricoltori operano quotidianamente in un mercato globale molto competitivo, sono spesso la parte più vulnerabile della catena del valore e meritate una giusta remunerazione per il vostro lavoro", ha detto. "Il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare in Europa. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere in questo senso", ha aggiunto von der Leyen. "Dovete competere a livello globale ma agire a livello locale. State rispondendo alle preferenze dei consumatori e molti di voi si battono per il benessere degli animali e la biodiversità, difendono gli interessi dei meno abbienti, ad esempio combattendo lo spreco alimentare", ha poi continuato ricordando che il settore è stato capace di superare le difficoltà dovute alla pandemia e al conflitto in Ucraina. "È grazie a tutti voi che abbiamo superato anni molto difficili. Abbiamo attraversato una pandemia, abbiamo superato una crisi energetica e una crisi alimentare globale, con le conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina. Abbiamo sofferto di un'inflazione elevata sia per i fattori di produzione agricoli che per gli alimenti. Ma il settore agroalimentare europeo ha dimostrato una notevole capacità di recupero", ha concluso. (Beb)