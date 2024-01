Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo su Pianura e Appennino nuvolosità bassa con foschie e banchi di nebbia, in parziale sollevamento e diradamento dalle ore centrali con passaggio a cielo velato. Altrove poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari nella seconda parte della giornata, in particolare sui settori alpini. Precipitazioni assenti, salvo possibile nevischio su Retiche di confine oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime stazionarie, massime in calo, in Pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 10°C. (Rem)