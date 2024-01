Medio Oriente: milizie sciite rivendicano attacchi contro tre basi Usa in Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fazioni affiliate alla Resistenza islamica in Iraq, coalizione che riunisce i gruppi armati iracheni sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato con missili e droni tre basi statunitensi in Iraq e Siria, in risposta ai "massacri di Israele" contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. In un comunicato, la coalizione ha precisato di aver preso di mira tre basi statunitensi: la prima, situata nel giacimento di gas di Conoco, in Siria; la seconda, adiacente all'aeroporto di Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno; l'ultima ad Ain al Assad, nell’Iraq occidentale. Gli attacchi arrivano dopo l'annuncio degli attacchi missilistici condotti dagli Stati Uniti in Iraq contro alcune postazioni militari del gruppo sciita filo-iraniano Kataib Hezbollah. (Irb)