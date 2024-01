© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri a Valerie Hayer, neo eletta presidente del gruppo di Renew Europe al Parlamento Europeo. A nome di tutta Azione, in bocca al lupo per il grande lavoro da fare e le prossime sfide elettorali che ci attendono". E' quanto si legge in una nota di Azione.(Rin)