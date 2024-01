Iraq: milizie filo-iraniane minacciano attacco a sorpresa contro gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie irachene appoggiate dall'Iran hanno minacciato una "grande battaglia" contro gli Stati Uniti in risposta al loro recente attacco a due siti delle Brigate Hezbollah, nel centro e nell’ovest dell'Iraq. All'alba di mercoledì, le forze statunitensi hanno effettuato attacchi aerei contro due siti ad Al Qaem, nell’Anbar, e a Jarf al Sakhr, a sud di Baghdad, "in risposta a una serie di attacchi da parte delle milizie appoggiate dall'Iran, compreso un attacco contro la base aerea di Ain al Assad il 20 gennaio". Dopo gli attacchi Usa, il movimento Al Nujabaa, fedele all'Iran, ha chiesto l'espulsione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, promettendo una risposta a sorpresa per gli attacchi Usa. "La risposta sarà forte e rapida, e non sarà l'ultima finché l'ultimo soldato dell'occupazione non sarà espulso", ha affermato il movimento in un comunicato. "I leader delle fazioni armate hanno discusso dei preparativi per il più grande scontro con le forze Usa in Iraq. Queste discussioni stanno prendendo una svolta seria, ampliando la portata degli attacchi", hanno detto fonti irachene informate citate dal quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”.(Irb)