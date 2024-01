Usa: Trump avverte i finanziatori di Haley, "sarete banditi permanentemente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un avvertimento ai finanziatori della sua avversaria alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, affermando di volerli estromettere dallo schieramento conservatore. "Quando mi sono candidato alla presidenza e ho vinto, ho notato che i "donatori" dei candidati perdenti si facevano immediatamente vivi affermando di volermi 'aiutare'. Sono dinamiche normali in politica, ma con me non più", ha scritto Trump sul suo social media, Truth Social. "Chiunque dia un 'contributo' a Cervello di gallina ("Birdbrain"), da questo momento in poi, sarà permanentemente bandito dallo schieramento Maga", ha scritto Trump, riferendosi ad Haley con un soprannome denigratorio che l'ex presidente ha coniato pochi giorni fa, alla vigilia delle primarie repubblicane in New Hampshire. "Non li vogliamo e non li accetteremo, perché mettiamo l'America per prima, e lo faremo sempre", ha concluso l'ex presidente riferendosi ai sostenitori della campagna di Haley. (Was)