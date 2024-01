India-Francia: Macron comincia oggi una visita di due giorni su invito di Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron comincia oggi una visita di due giorni in India, su invito del primo ministro Narendra Modi per la festa nazionale Indiana prevista per domani. Secondo quanto riferisce l'Eliseo, la visita si concentrerà su tre punti principali, riguardanti le "sfide globali", la sicurezza e i dossier economici. Il programma per oggi prevede un incontro con artisti e artigiani locali a Jaipur, seguito da un incontro con Modi all'osservatorio Jantar Mantar. Alle 14:30, ora italiana, il presidente francese e il premier indiano si intratterranno in un bilaterale. La mattina seguente (dalle 6:00) Macron assisterà a Nuova Delhi alla parata della festa della Repubblica, per poi pranzare con alcuni investitori. In seguito, alle 11:30, il programma prevede un incontro con la presidente indiana Droupadi Murmu. In serata ci sarà una cena tra Macron e Modi, seguita da una visita al Mausoleo sufi di Nizamuddin.(Frp)