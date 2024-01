Ue: von der Leyen incontra agricoltori, serve visione futura comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide agroalimentari sono sempre più grandi e il settore ha bisogno di una visione comune per il futuro. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Dialogo strategico con gli operatori del settore agroalimentare a Bruxelles. "Stiamo tutti compiendo un enorme sforzo per contribuire agli obiettivi collettivi del Green deal europeo. Perché tutti noi viviamo con la natura e della natura. E anche se non siamo sempre d'accordo su tutte le questioni, siamo tutti d'accordo sul fatto che le sfide siano sempre più grandi, che si tratti della concorrenza estera o dell'eccessiva regolamentazione interna, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità o del declino demografico", ha detto von der Leyen nel corso del suo intervento. "Ciò di cui ha bisogno l'agroalimentare europeo è una prospettiva a lungo termine per affrontare queste sfide, una via prevedibile per il futuro. E forgiare questa strada è il compito di voi presenti in questa sala", ha aggiunto. (segue) (Beb)