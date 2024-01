Ue: von der Leyen incontra agricoltori, serve visione futura comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo dialogo mira a trovare un nuovo consenso su questioni che tutti noi dobbiamo affrontare", come "migliorare il tenore di vita degli agricoltori" o come "garantire che l'agricoltura sia sostenibile" e "sfruttare al meglio la tecnologia", o "migliorare il sistema alimentare europeo per un futuro competitivo e prospero", ha evidenziato la presidente dell'esecutivo Ue. "Trovare un consenso e una visione comune sulla strada da seguire non è un compito facile. Ma questa è un'opportunità immensa. Un'opportunità per dare forma a una parte essenziale dell'economia del futuro e di preservare una parte essenziale della nostra anima europea e del nostro stile di vita. Voglio assicurarvi che la visione, o le raccomandazioni concrete, che approverete entro l'estate, avranno un impatto sul lavoro dei prossimi anni. Mi fido di voi e conto sulla vostra esperienza", ha concluso von der Leyen. (Beb)