Germania: Merz (Cdu), nel partito non vi sono tendenze di estrema destra

- Nell'Unione cristiano-democratica (Cdu) non vi sono "tendenze di estrema destra". È quanto dichiarato da Friedrich Merz, presidente del principale partito di opposizione al Bundestag, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Rheinische Post". Il leader dei popolari ha poi osservato come, tra i circa 40 mila iscritti alla Cdu, vi sia "forse una manciata che a un certo punto ha preso la strada sbagliata". Al riguardo, Merz ha aggiunto: "Ci separiamo da loro". Il presidente della Cdu ha quindi evidenziato: "Metto la mano sul fuoco che il 99 per cento dei nostri membri sono onesti cristiano-democratici". Come affermato dal leader dei popolari, il suo partito si rivolge a quanti, "senza se e senza ma, sono saldamente ancorati alla nostra Costituzione e forse più conservatori". Merz si è espresso a seguito delle polemiche che hanno interessato la Cdu per la vicinanza tra suoi singoli iscritti e l'estrema destra.(Geb)