Difesa: "Politico", all'Europa serviranno cinque-dieci anni per ripristinare sua industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Europa avrà bisogno di cinque-dieci anni e di ingenti somme di denaro per ripristinare la sua industria della difesa. Lo riferisce il portale “Politico” che cita una serie di attuali ed ex funzionari militari. "Ci vorranno ingenti somme di denaro e dai cinque ai dieci anni perché l'Europa possa invertire decenni di sotto investimenti nel settore militare e ricostruire la propria base industriale", riferisce “Politico”. La testa rileva che l’Europa non è mai entrata realmente in un’economia di guerra, nonostante il conflitto in Ucraina e la promessa di fornire all’Ucraina un milione di proiettili entro marzo, fatta un anno fa, “sembra quasi certamente non giustificata”. Lo scorso novembre, una fonte europea di alto livello ha detto ai giornalisti a Bruxelles che i Paesi dell’Ue avevano finora consegnato all’Ucraina 300 mila munizioni rispetto al milione inizialmente previsto. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che l’Unione europea non sarà in grado di mantenere la sua promessa di fornire un milione di proiettili entro marzo 2024. Allo stesso tempo, a gennaio, il commissario europeo per il Mercato interno e l'industria Thierry Breton ha dichiarato che entro la primavera l'Ue sarà in grado di fornire un milione di proiettili all'Ucraina. (Res)