Regno Unito: "The Times" , ex consigliere governo trama per estromettere Sunak

- L'ex consigliere speciale di Rishi Sunak, Will Dry, sta lavorando con un gruppo di ribelli che cercano di spodestare il primo ministro britannico e ha contribuito a redigere un'indagine elettorale che prevede una vittoria schiacciante dei laboristi alle prossime elezioni. Will Dry, che lavorava come consigliere a Downing Street, si è dimesso nel novembre dello scorso anno dopo essere rimasto "scoraggiato" dalla direzione presa da Sunak, riferisce il quotidiano "The Times". Da quando ha lasciato il numero 10 di Downing Street, Dry ha lavorato con un gruppo di ex consiglieri del governo e parlamentari che credono che i conservatori “si stiano dirigendo verso la più pesante delle sconfitte” alle prossime elezioni generali sotto Sunak. In una dichiarazione pubblicata su X dal redattore politico del "Sun", Harry Cole, Dry ha detto: “Tutti nel Paese possono vedere quanto siano colossali le sfide che dobbiamo affrontare. Purtroppo, è diventato chiaro che non stavamo fornendo un’azione coraggiosa e decisiva per superare queste sfide". Dry, 26 anni, ha contribuito a formulare domande per un recente sondaggio condotto da YouGov su un campione di 14 mila persone commissionato da donatori conservatori anonimi, che si autodefiniscono il gruppo Conservative Britain Alliance (Cba). Il sondaggio riporta che i conservatori si stanno dirigendo verso una sconfitta elettorale simile a quella subita nel 1997 contro i laboristi. (Rel)