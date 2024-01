Regno Unito: centro studi Ifs, conservatori e laboristi siano onesti con elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo britannico dovrà affrontare alcune delle scelte fiscali e di spesa più difficili da generazioni, poiché sarà costretto a fare i conti con l’impatto di una crescita debole e con il pagamento di interessi sul debito elevati. Lo riferisce un rapporto dell'Institute for Fiscal Studies (Ifs), importante centro studi britannico, secondo cui i tanto attesi tagli fiscali del cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt rischiano di essere annullati o pagati con tagli alla spesa. Per questo motivo, l'Ifs ha esortato i partiti conservatore e laborista a essere onesti con gli elettori prima voto previsto entro la fine dell'anno per le elezioni generali. “Il tenore di vita ha subito una stagnazione senza precedenti. Le tasse sono a livelli record per il Regno Unito (sebbene rimangano a un livello relativamente basso rispetto agli standard europei). I servizi pubblici mostrano segni visibili di tensione e, in molti casi, funzionano meno bene rispetto al 2010”, riferisce il rapporto . “Ulteriori aumenti delle tasse e ulteriori tagli per la maggior parte dei servizi pubblici sono previsti nei piani attuali. Ma secondo le previsioni ufficiali, ciò è appena sufficiente a stabilizzare il debito pubblico”, si legge nel rapporto. Secondo il centro studi, le sfide che il prossimo governo dovrà affrontare saranno rese più acute perché un’economia a crescita lenta dovrebbe determinare meno introiti dalle tasse, e il pagamento degli interessi sul debito nazionale di 2.700 miliardi di sterline (3.150 miliardi di euro) del Regno Unito rappresenterebbe in media il 9 per cento delle entrate della prossima legislatura. (Rel)