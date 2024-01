Imprese: Microsoft consegue una capitalizzazione di 3mila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft si è unita ieri ad Apple nell'esclusivo club delle aziende dal valore di mercato superiore a 3mila miliardi di dollari. Il colosso dell'informatica statunitense ha raggiunto il traguardo di capitalizzazione a Wall Street ieri, dopo un rialzo del suo prezzo azionario dell'1,31 per cento a 404 dollari. A trainare Microsoft sono soprattutto i suoi investimenti nel settore dell'Ia. Apple resta di poco in vantaggio, con una capitalizzazione pari a 3.020 miliardi di dollari. (Was)