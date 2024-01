© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con soddisfazione la firma degli Accordi di Artemide da parte del Belgio. Lo afferma in una nota il dipartimento di Stato Usa, ricordando che il Belgio è il 34mo Paese a firmare gli accordi relativi all'ambizioso piano della Nasa per portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. (Was)