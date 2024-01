Usa-Messico: Washington ospita incontro Comitato esecutivo su gestione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti rappresentanti dei governi degli Stati Uniti e del Messico si sono incontrati ieri a Washington per il 15mo incontro plenario del Comitato esecutivo direttivo (Esc) per la gestione del confine del XXI secolo, al fine di proseguire la collaborazione bilaterale su questioni chiave che riguardano il confine tra i due Paesi. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui le discussioni si sono concentrate su importanti questioni bilaterali, come facilitare il flusso legale di beni e persone, modernizzare le infrastrutture di confine, promuovere la sicurezza pubblica e combattere il crimine transnazionale. Il vicesegretario di Stato per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian A. Nichols, e il vicesegretario per la Sicurezza interna Blas Nuñez-Neto hanno guidato la delegazione degli Stati Uniti all'Esc. L'ambasciatore del Messico negli Stati Uniti Esteban Moctezuma Barragán ha guidato la delegazione messicana insieme a Roberto Velasco, responsabile per il Nord America della Segreteria delle relazioni esterne (Sre), che ha partecipato alla riunione virtualmente. (Was)