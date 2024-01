Usa: l'investitore britannico Joseph Lewis si dichiara colpevole di frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investitore e miliardario britannico Joseph Lewis si è dichiarato colpevole di frode in relazione ad attività di insider trading davanti al tribunale federale di New York. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnbc". La società di Lewis, Broad Bay Ltd., si è dichiarata colpevole nell'ambio del medesimo procedimento giudiziario, ammettendo di aver ordito uno uno schema teso a celare le partecipazioni di Lewis a società farmaceutiche tramite documentazioni false e fuorvianti. L'accordo con cui Borad Bay si è dichiarata colpevole prevede il pagamento di sanzioni pari a 50 milioni di dollari. Lewis è il principale proprietario della società di investimento privata Tavistock Group, e tramite un trust familiare controlla una quota di maggioranza nel club di calcio britannico Tottenham Hotspur. (Was)