Imprese: Snam, investimenti totali al 2027 pari a 11,5 miliardi, +15 per cento su piano al 2026

- Snam comunica che gli investimenti totali nel periodo 2023-2027 ammontano a 11,5 miliardi di euro, +15 per cento rispetto al piano 2022-2026, destinati al rafforzamento delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e Gnl e ai business della transizione (biometano, Ccs, idrogeno ed efficienza energetica). Il 58 per cento degli investimenti netti è allineato ai Sustainable Development Goals e il 37 per cento alla Tassonomia Europea. (Rem)