Governo: Renzi, Meloni nervosa, non può censurare chi parla di privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta in un'intervista alla "Stampa" il question time della premier, ieri alla Camera: "Ho visto una Meloni molto nervosa e in difficoltà, una presidente del Consiglio in perenne lotta col mondo. Vuole cannibalizzare Salvini e Tajani, l'opposizione, litiga con tutti perché non fa pace con sé stessa. Più che una premier sembra un torero nell'arena. Invece di fare questi show governi, se le riesce". Ieri la premier ha ribadito l'intenzione di fare venti miliardi di privatizzazioni in un triennio: "Anche su questo io contesto anzitutto toni che hanno dell'incredibile: ha parlato di imprenditori amici, di oligarchi. Vogliamo parlare della madre di tutte le privatizzazioni, quella di Autostrade? La fece il governo Prodi, vero. Ma chi chiuse una convenzione a dir poco discutibile coi Benetton? Fu il governo Berlusconi quater, di cui Meloni era ministro". Dunque Meloni non ha tutti i torti sul passato: "Sto dicendo che sulle privatizzazioni possiamo aprire un dibattito che ci impegna qualche giorno, possiamo farci un bel convegno. Anche io penso ci siano cose che sono state fatte bene, altre meno. Ma ormai è materiale per gli storici. Parliamo delle privatizzazioni della Meloni". Un processo fermo da molto tempo: "Dicono che incasseranno venti miliardi in un triennio. È una cifra irrealizzabile. La verità è che questo governo sulla politica economica non è credibile, e lo si capirà nella seconda parte dell'anno. Meloni nasconde i suoi problemi con un tono da piagnisteo, che - insisto - non si addice a un presidente del Consiglio. Se a questo aggiungiamo gli attacchi ad aziende contro Stellantis, siamo di fronte a un elemento incredibile di contraddizione". (segue) (Run)