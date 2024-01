Governo: Renzi, Meloni nervosa, non può censurare chi parla di privatizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi osserva che "attaccare un editore perché non piacciono i titoli di un quotidiano significa mettere in discussione la libertà di stampa e la libertà di iniziativa privata. Al netto del giudizio che ciascuno può dare di quell'operazione, quello che non si può dire è: siccome John Elkann ha quotato Stellantis in Olanda, allora 'Repubblica' o 'La Stampa' non possono parlare di privatizzazioni. Un'azienda privata fa quello che crede, l'azienda Eni è un'azienda controllata dallo Stato". "Siccome Meloni - continua l'ex premier - non sta vendendo casa sua, ma quote di aziende pubbliche, ha il dovere di essere trasparente. Invece che fa? In nome di un giudizio etico, su cui ciascuno può avere un'opinione, impedisce di parlare di privatizzazioni. Questo è segno di ignoranza istituzionale". Stellantis, come molte grandi imprese, ha ricevuto contributi dallo Stato: "Se non sbaglio era il 2018, e Volkswagen voleva spostare lo stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese a Bratislava. Ebbi una discussione molto accesa con i vertici del gruppo tedesco e con Angela Merkel. C'erano in ballo 1500 posti di lavoro. Insomma, alla fine, anche con alcuni incentivi pubblici, avemmo la meglio. Qualche giorno dopo mi telefonò l'allora amministratore delegato Sergio Marchionne, il quale mi disse: 'Lei con questa operazione sta aiutando un mio concorrente. E invece per noi lei queste cose non le ha fatte'. Io risposi: 'Dottore, è vero, ma la Fiat ha avuto da questo Paese abbastanza aiuti per il suo mandato e quello dei manager che la seguiranno'. Mi disse che ero un furbacchione ma che non avevo torto". Tornando all'oggi: "I danni che fanno dichiarazioni come quelle di oggi (ieri) li vedremo in futuro. Vanno bene per prendere consensi sui social network, non per avere il consenso degli investitori. Il messaggio più o meno si può riassumere così: gli investimenti sono buoni solo se piacciono alla presidente del Consiglio. Perché invece di fare passerelle con Elon Musk ad Atreju, la premier non gli chiede di portare in Italia uno stabilimento della Tesla? Perché Intel investe in Germania e non in Italia? Se vuole far politica, - conclude Renzi - la premier esca completamente dal Monte dei Paschi, ci sono le condizioni per farlo. La verità è che alla destra piace avere un piede nelle banche". (Run)