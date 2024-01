© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam comunica il Piano strategico 2023-2027 con Ebitda Adjusted in aumento del 7,4 per cento medio annuo (circa 7 per cento nel precedente piano) grazie alla crescita degli investimenti, alle componenti regolatorie e al contributo dei business della transizione energetica. (Rem)