Libia: Danimarca, avviata revisione su attacchi nel 2011 che avrebbero ucciso civili

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa danese avvierà un'indagine in seguito all’emergere di nuove prove che dimostrerebbero che la sua forza aerea ha partecipato agli attacchi aerei che hanno ucciso 14 civili nel 2011 in Libia. È la prima volta che uno dei dieci paesi coinvolti nella campagna di bombardamenti della Nato ha riconosciuto un possibile collegamento con Paesi non vittime dei combattenti. I documenti declassificati mostrano che l’Aeronautica danese aveva riscontrato già nel 2012 che due attacchi condotti con suoi F-16 erano collegati ad alcuni rapporti delle Nazioni Unite, dai media e da alcuni gruppi per i diritti umani sulle vittime civili dei bombardamenti in Libia. Tuttavia, all'epoca queste informazioni non vennero rese note impedendo di fatto ai familiari dei libici uccisi di chiedere un risarcimento per l’accaduto. Il ministero della Difesa danese ha riferito in una nota che, sebbene gli eventi siano accaduti molti anni fa, è stata avviata una revisione. "Il ministro della Difesa al Comando delle Forze armate di valutare se i documenti in questione indichino (…) che avrebbe dovuto essere condotta un'indagine in quel momento nell'ambito della coalizione o a livello della Nato". Il documento rilasciato, scritto in inglese e inviato nel maggio 2012 dal comando militare danese ai rappresentanti Nato nel Paese, riferisce che "gli aerei danesi hanno partecipato a un certo numero di attacchi specifici" elencati come causa di vittime civili dagli investigatori della Commissione internazionale d'inchiesta sulla Libia delle Nazioni Unite, da Human Rights Watch e dal quotidiano “New York Times”. "Non si possono escludere vittime civili durante lo svolgimento di questi attacchi", ha concluso la revisione interna danese sinora secretata. (Sts)