- Snam comunica il Piano strategico 2023-2027, dove aumenta all’85 per cento al 2027 (80 per cento nel precedente piano) il peso della finanza sostenibile sul totale del funding. Viene potenziato l’impegno di sostenibilità nel medio-lungo periodo: net zero su tutte le emissioni (Scope 1, 2 e 3) al 2050 e nuovo target sulla biodiversità, con impatto da neutrale (2024) a positivo dal 2027. (Rem)