Banche: Patuelli (Abi), norme siano più semplici e flessibili

- "Ora che il focus" in Europa "deve necessariamente spostarsi sulla competitività e la crescita c'è bisogno non di una deregolamentazione, ma di un sistema normativo e regolatorio più semplice, efficiente e anche flessibile perché la natura senza confini del digitale e l'evoluzione della fintech chiedono un rapido adeguamento alla situazione in continuo cambiamento". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a "Quotidiano Nazionale". "Puntiamo - ha aggiunto - a una semplificazione delle norme che vengono imposte alle banche e anche del sistema e degli organismi che se ne occupano. Una molteplicità di fonti del diritto non sempre coerenti tra loro, cui si aggiungono le attività di vigilanza. Un reticolo di complessità che complica le attività, oltre che delle banche, di tutti gli interlocutori del mondo finanziario". Il presidente osserva che "la maggiore flessibilità delle regole consentirebbe, per esempio, la ristrutturazione delle situazioni dei debitori in difficoltà. Le banche vogliono curare il malato, non lasciarlo morire". (segue) (Rin)