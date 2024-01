Banche: Patuelli (Abi), norme siano più semplici e flessibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro giorno una nota di Bankitalia parlava del prezzo dei conti correnti salito a 104 euro all'anno: "Attenzione: il dato è il frutto di una media, calcolata fra le condizioni di soggetti in concorrenza fra loro, ognuno dei quali, per altro, può prevedere varianti e situazioni diverse. Anche le condizioni massime applicate possono trovare poi riduzioni, per esempio per effetto delle convenzioni che ogni istituto può scegliere di stipulare e applicare". Mutui e prestiti sono ancora un tasto dolente: "In Europa la Bce non ha abbassato i tassi d'interesse. Ma vedo che in Italia sono calati i tassi dei mutui. Sia di quelli vecchi, che dei nuovi. Solo quelli a tasso fisso sono rimasti fermi: un vantaggio per chi li ha richiesti, certo non per le banche". II 2023 è stato un anno boom per le banche, che hanno realizzato grandi utili: "Il 2023 non è stato ancora chiuso; vedremo a febbraio i risultati di tutti. Le banche non sono tutte uguali. II 2024 si è aperto con i tassi di mercato che sono calati. Bisognerà guadagnare i risultati con grande sforzo. Anche perché ci sono variabili infinite. Le elezioni europee e quelle negli Usa, certo. Ma soprattutto le guerre e la crisi del Mar Rosso. Se si blocca Suez - ha concluso Patuelli - l'inflazione tornerà a crescere e i costi si moltiplicheranno. Servono dunque lungimiranza e prudenza". (Rin)