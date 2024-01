Germania: ex militari golpisti volevano “ricreare il Reich”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volevano “ricreare il Reich” tre degli ex militari appartenenti al Consiglio, l'organizzazione eversiva di estrema destra guidata dal principe Enrico XIII di Reuss che pianificava un colpo di Stato in Germania. È quanto riferiscono il settimanale “Stern” e l'emittente radiotelevisiva “Rtl”, aggiungendo che i tre avrebbero esercitato sul gruppo un'influenza maggiore di quanto finora noto. Inoltre, i piani per il golpe risalirebbero al 2020, mentre il Consiglio sarebbe stato fondato il 29 luglio 2021. L'organizzazione eversiva è stata sgominata con l'operazione “Kangal”, effettuata il 7 dicembre 2022 in Germania, Austria e Italia con 25 arrestati tra cui Enrico XIII. Tuttavia, l'aristocratico si sarebbe unito agli eversori soltanto sei mesi dopo la costituzione del Consiglio e non sarebbe stato tra i sei presunti fondatori. Tra i tre ex militari figura Ruediger von Pescatore che, da tenente colonnello, comandò il 251mo battaglione paracadutisti dell'esercito tedesco dal 1993 al luglio del 1996. Il reparto venne disciolto nel settembre dello stesso anno per confluire in parte nel Comando forze speciali dell'esercito (Ksk). Nel 1997, von Pescatore fu arrestato e condannato per sottrazione di armi dai depositi delle Forze armate (Bundeswehr), venendo radiato dal servizio. Tra gli arrestati durante l’operazione “Kangal”, von Pescatore è da allora detenuto. Vi è poi Maximlian Eder, catturato con la stessa operazione presso Perugia, tenente colonnello del Ksk e poi comandante del 112mo battaglione di fanteria meccanizzata, a riposo dal 2016. A seguito dell'estradizione in Germania, Eder è detenuto nel carcere di Stadelheim. Il terzo militare è Peter Woerner, già paracadutista del Ksk che è stato arrestato durante l'operazione “Kangal”. (segue) (Geb)