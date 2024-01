Germania: ex militari golpisti volevano “ricreare il Reich” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von Pescatore era al comando della componente paramilitare del Consiglio, le Compagnie per la difesa della patria reclutate tra militari in servizio e a riposo della Bundeswehr, nonché tra i riservisti. Ulteriore bacino di reclutamento erano i veterani dell’Armata popolare nazionale (Nva) della Repubblica democratica tedesca. Le Compagnie per la difesa della patria sarebbero state circa 300 con 250-300 miliziani ciascuna per un totale di 75 mila. Tra i compiti, “sorveglianza attiva delle aree urbane, neutralizzazione delle forze controrivoluzionarie di sinistra e dell’Islam”, nonché di “prevenzione delle attività partigiane”. Da uno scambio di e-mail tra Pescatore e Woerner risulta che i due discutevano già nell'ottobre del 2020 di “ricreare il nostro Impero, un vero Stato con un vero esercito”. La costituzione di questa “Nuova armata tedesca” sarebbe iniziata al più tardi entro l'estate del 2022, con uno Stato maggiore di 20 componenti. (segue) (Geb)