Germania: ex militari golpisti volevano “ricreare il Reich” (3)

- Dall'operazione “Kangal”, alcuni golpisti sono stati rilasciati, altri arrestati successivamente. A oggi, i detenuti sono 27 mentre ammontano a 69 gli indagati dalla Procura generale federale (Gba), di cui circa la metà addestrati all’uso delle armi in quanto militari in servizio, a riposo o riservisti. I capi di imputazione comprendono costituzione, appartenenza e sostegno a un’organizzazione terroristica, eversione e alto tradimento. A dicembre scorso, le accuse sono state depositate dal Gba presso i tribunali di Francoforte sul Meno, Stoccarda e di Monaco di Baviera. I processi dovrebbero aprirsi all’inizio della prossima estate e proseguire per diversi anni. Il Consiglio pianificava la costituzione di uno Stato autoritario sul modello dell'impero tedesco del 1871-1918, con il principe di Reuss come reggente. A tal fine, il golpe avrebbe previsto un assalto al Bundestag con l'arresto e l'eliminazione di deputati e altri politici, tra cui il cancelliere Olaf Scholz. (segue) (Geb)