Germania: ex militari golpisti volevano “ricreare il Reich” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione eversiva raccoglieva militanti del movimento di estrema destra dei “cittadini dell'Impero”. Non necessariamente monarchici, i “Reichsbuerger” sono nostalgici del Reich tedesco che non riconoscono né la Repubblica federale di Germania né le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, anche per effetto delle teorie del complotto che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19, i “cittadini dell’Impero” stanno sperimentando una crescente radicalizzazione, giunta alla preparazione di tentativi di colpo di Stato sventati dalle autorità tedesche con l’arresto dei responsabili. Nel 2022, erano 23 mila i “Reichsbuerger”, secondo i dati del Bfv. (Geb)