Giappone: scandalo fondi, Pld approva proposta riforma interna che consente sopravvivenza fazioni (2)

- Kishida ha confermato la scorsa settimana l'intenzione di sciogliere la quarta fazione del Partito liberaldemocratico che ha guidato sino al mese scorso, quando è scoppiato lo scandalo relativo alle donazioni elettorali non dichiarate al fisco dal principale partito di governo del Giappone. Lo ha annunciato il primo ministro in persona, in risposta all'allargamento delle indagini dei pubblici ministeri giapponesi. Si avvia verso lo scioglimento anche la principale fazione del partito, guidata fino al 2022 dal defunto ex premier Shinzo Abe: 100 membri della fazione hanno chiesto all'attuale leader di fatto, Ryu Shionoya, che il gruppo dovrebbe essere sciolto il prima possibile. Già ieri Kishida aveva anticipato il probabile scioglimento delle fazioni che per decenni hanno incarnato le dinamiche di potere interno al primo partito giapponese, affermando che "il Partito liberaldemocratico deve sopravvivere". (segue) (Git)