Giappone: scandalo fondi, Pld approva proposta riforma interna che consente sopravvivenza fazioni (3)

- All'inizio di questo mese lo scandalo ha portato all'arresto del deputato del Pld Yoshitaka Ikeda. Il deputato è sospettato di aver ricevuto 48,26 milioni di yen (circa 333 mila dollari) in modo illecito. Insieme a lui è stato arrestato il suo segretario politico, Kazuhiro Kakinuma. I due non avrebbero dichiarato i fondi ricevuti, in violazione della legge. Ikeda appartiene alla principale fazione del Pld. Il segretario generale del partito di governo, Toshimitsu Motegi, ha annunciato l’espulsione di Ikeda. Il primo ministro Kishida, ha dichiarato alla stampa che è necessario come partito “avere un forte senso di crisi e ripristinare la fiducia del pubblico nella politica”. (segue) (Git)