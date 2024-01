Auto: Musk, aziende cinesi "demolirebbero" le rivali in assenza di barriere commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di auto cinesi "demolirebbero" gran parte della competizione internazionale, se non fossero arginati da barriere tariffarie e commerciali. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. "Quel che osserviamo in generale è che le aziende automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo", ha dichiarato il miliardario ieri, nel corso di un incontro per la presentazione dei risultati finanziari di Tesla. "Penso che (le aziende cinesi) avranno un successo significativo al di fuori della Cina, a seconda di quali barriere tariffarie o commerciali verranno stabilite", ha aggiunto l'imprenditore, sostenendo che in assenza di barriere i costruttori di auto degli altri Paesi "verrebbero sostanzialmente demoliti". Musk ha aggiunto che Tesla non scorge "ovvie opportunità di partenariato" con le aziende cinesi, tranne che nell'ambito ristretto della condivisione delle reti di ricarica dei veicoli elettrici. "Ovviamente siamo felici di dare a qualsiasi costruttore di auto elettriche l'accesso alla nostra rete di ricarica veloce. Siamo anche felici di concedere la licenza per la guida autonoma, e magari di altre tecnologie. Tutto ciò che può servire a portare avanti la rivoluzione dell'energia sostenibile", ha detto Musk. Tesla affronta una competizione sempre più agguerrita da parte dei costruttori cinesi nel mercato automobilistico della prima potenza asiatica: nel periodo ottobre-dicembre, il costruttore cinese Byd ha venduto ben 933.779 veicoli a nuova energia, incluse 526.409 auto full-electric, superando per la prima volta Tesla come primo costruttore di auto elettriche. (Was)