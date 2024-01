Usa: migrazioni, 4 Stati si schierano a fianco del Texas contro lo Stato federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DeSantis ha contestato sia il governo federale, sia la Corte Suprema, accusandoli di voler esautorare gli Stati federati: "Se davvero la Costituzione Usa privasse gli Stati del potere di difendersi da un'invasione, non sarebbe mai stata ratificata, e il Texas non si sarebbe mai unito all'Unione", ha scritto il governatore. Il suo collega del Montana, Greg Gianforte, ha scritto su Twitter che "rifiutando di agire (per far fronte alla crisi al confine), il presidente Biden invita negli Stati Uniti i cartelli, i trafficanti di droga e di esseri umani". Diversi deputati democratici hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco della crisi: Joaqin Castro, uno dei rappresentanti del Texas al Congresso federale, ha pubblicamente esortato Biden ad assumere il controllo della Guardia nazionale texana: "Il governatore (del Texas, Greg) Abbott sta usando la Guardia nazionale per ostruire e causare caos al confine. Se Abbott non si attiene al pronunciamento della Corte Suprema, il presidente deve assumere immediatamente il controllo federale esclusivo della Guardia nazionale (texana)", ha scritto il deputato. Un altro deputato texano del Partito democratico, Greg Casar, si è detto d'accordo con Castro. Intanto, due giorni fa, sfidando il pronunciamento della Corte Suprema, la Guardia nazionale texana ha posizionato altro filo spinato presso il valico di confine di Eagle Pass, precedentemente presidiato dai funzionari federali della Guardia di frontiera. (Was)