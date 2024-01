Canada: Corte federale, ingiustificato ricorso Trudeau a poteri di emergenza contro proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del primo ministro canadese Justin Trudeau di ricorrere ai poteri di emergenza contro le proteste dei camionisti nel 2022 è stata ingiusta e sproporzionata. Lo ha stabilito la Corte federale canadese, riaprendo le polemiche sulle draconiane misure assunte da Trudeau e dal suo governo contro le proteste inscenate due anni fa da migliaia di lavoratori, contrari agli obblighi vaccinali e alle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Trudeau aveva reagito accusando i manifestanti di estremismo e di rappresentare un pericolo per la sicurezza, e aveva annunciato il ricorso ai poteri di emergenza per la prima volta nella storia del Paese, smobilitando forzosamente la protesta e congelando i conti bancari dei manifestanti e dei cittadini canadesi che li avevano sostenuti finanziariamente. L'operato del primo ministro canadese aveva suscitato sin da subito aspre polemiche. Ieri il giudice capo della Corte federale, Richard Mosley, ha stabilito che "non c'era alcuna emergenza nazionale che giustificasse il ricorso alla Legge sulle emergenze, che è stato dunque irragionevole". Il giudice ha definito illegittimo anche il congelamento dei conti bancari dei manifestanti, pur riconoscendo che durante le proteste i camionisti avevano causato disagi al regolare svolgimento della vita pubblica a Ottawa. (Was)