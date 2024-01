Corea del Nord: Pyongyang conferma collaudo di un nuovo "missile da crociera strategico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha confermato oggi di aver collaudato un nuovo "missile da crociera strategico", battezzato Pulhwasal-3-31. In una breve nota rilanciata dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", Pyongyang conferma il collaudo di missili da crociera denunciato ieri dalle forze armate della Corea del Sud, aggiungendo che il lancio non ha comportato alcun rischio per la sicurezza dei Paesi vicini. Secondo lo stato maggiore congiunto delle forze armate di Seul, la Corea del Nord ha lanciato diversi missili da crociera verso il Mar Giallo attorno alle 7 di ieri mattina (ora locale). I missili hanno seguito una traiettoria circolare prima di inabissarsi nelle acque a ovest di Pyongyang. Quello di ieri è il primo lancio di missili da crociera effettuato dalla Corea del Nord da settembre 2023. (segue) (Git)