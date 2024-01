Usa: primarie, Haley Sfida Trump a un dibattito dopo la sconfitta in New Hampshire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Nikki Haley, uscita sconfitta dalle primarie presidenziali del Partito repubblicano in New Hampshire, ha sfidato il suo avversario, l'ex presidente Donald Trump, ad affrontarla direttamente in un dibattito pubblico. Durante un evento in South Carolina, Stato di cui è stata governatrice, e che ospiterà la prossima fase delle primarie repubblicane, Haley è tornato a contestare a Trump la sua età avanzata, e ha espresso scetticismo in merito alle dichiarazioni dell'ex presidente, che sostiene di essersi recentemente sottoposto a un esame psicoattitudinale, superandolo a pieni voti. "Mi ha sfidato a farne uno assieme, sostenendo che mi batterebbe", ha detto Haley ai suoi sostenitori. "Forse lo farebbe o forse no. Quel che gli dico io è bene, allora sali su un palco e dibattiamo", ha detto l'ex ambasciatrice. "Fatti avanti Donald, mostraci di cosa sei capace". Trump, forte del suo vantaggio schiacciante nei sondaggi di gradimento dell'elettorato repubblicano, ha disertato tutti i dibattiti tra i suoi avversari prima del recente inizio delle primarie in Iowa e New Hampshire. L'ex presidente ha ottenuto in entrambi gli Stati una netta vittoria su Haley, che dopo il ritiro del governatore della Florida Ron DeSantis è rimasta la sua sola avversaria. (Was)