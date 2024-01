Gaza: Unrwa denuncia "numerose vittime" nell'incendio di una struttura di accoglienza a Khan Younis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fuoco di carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha innescato l'incendio divampato ieri in una struttura dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) che ospitava 800 civili palestinesi sfollati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, causando "numerose vittime". Lo ha denunciato su X (Twitter) il direttore dell'Unrwa, Thomas White: "Edifici in fiamme, una strage. L'accesso da e al centro è stato negato per due giorni”, ha dichiarato il direttore, aggiungendo che le persone al momento "sono intrappolate nell’edificio”. Il rifugio è parte del più grande complesso dell'Unrwa a Gaza, dove al momento si troverebbero circa 30mila persone. In una nota, le Forze di difesa israeliane affermano di aver "attualmente escluso" che l'incendio sia stato causato da "attacchi aerei o di artiglieria delle Idf". (Res)