Ucraina: Aeronautica, abbattuti 11 droni russi nella notte

- Le Forze armate russe hanno attaccato nella notte il territorio dell'Ucraina con droni kamikaze di tipo Shahed e missili S-300: le Forze di difesa aerea hanno distrutto undici velivoli senza pilota. Lo riferisce il canale Telegram dell'Aeronautica delle Forze armate ucraine. "Nella notte, il nemico ha attaccato con 14 droni Shahed 136 e 131 dalla regione di Primorsko-Okhtarsk della Federazione Russa e da Capo Chauda in Crimea, nonché quattro missili guidati antiaerei S-300 dalla regione di Belgorod in direzione di Kharkiv, e anche un missile dall'area occupata della regione di Donetsk", riferisce in una nota l'Aeronautica militare. L'operato delle Forze di difesa ucraine ha portato all'abbattimento di undici droni Shahed nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. (Kiu)