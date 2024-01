Germania-Ucraina: Scholz, presto accordo sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Schollz, “si aspetta che venga concluso presto un accordo sulla sicurezza tra Germania e Ucraina”. È quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Ard”, nel riassumere le dichiarazioni del capo del governo federale durante la conferenza stampa con il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, che ha incontrato ieri a Berlino. Scholz ha aggiunto di contare che, al Consiglio europeo straordinario in programma a Bruxelles per il primo febbraio, tutti gli Stati membri dell’Ue si impegneranno ad approvare aiuti finanziari da 50 miliardi di euro per il Paese aggredito dalla Russia. “Ho la sensazione che ormai siamo vicini a una trattativa finale”, ha affermato Scholz riferendosi all'accordo sulla sicurezza tra Germania e Ucraina. Il cancelliere ha reso noto di aver discusso “molto intensamente“ della questione con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con cui continuerà a esaminarla a breve. Nei colloqui, ha evidenziato Scholz, “il partenariato per la sicurezza” Germania-Ucraina ha svolto “un ruolo importante” e, pertanto, “presumo che lo concluderemo presto”. Come nota “Ard”, tale intesa riguarda garanzie per l’ex repubblica sovietica “anche dopo la fine della guerra” che le è stata mossa dalla Russia. (Geb)