Regno Unito: "The Times", addestramento militari ucraini utile per formare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito può utilizzare le lezioni apprese dall'addestramento dei militari ucraini per la formazione militare dei propri cittadini. Lo riferisce il quotidiano "The Times" citando sue fonti del ministero della Difesa. Ieri il capo di Stato maggiore delle Forze armate britanniche, Patrick Sanders, ha invitato i cittadini britannici essere pronti a prestare servizio nell'Esercito in caso di conflitto con la Russia. Allo stesso tempo, il governo britannico ha confermato che non intende introdurre la coscrizione obbligatoria. Secondo alcuni esperti del ministero della Difesa britannico, dall’addestramento dei militari e dei civili ucraini si possono trarre “lezioni utili”. "Vediamo che gran parte di ciò che stiamo facendo potrebbe servire come prova generale per la missione di formare il nostro secondo scaglione", ha detto una fonte governativa citata dal "Times". (Rel)