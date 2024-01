Germania: Steinmeier elogia manifestanti contro AfD ed estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha nuovamente elogiato i manifestanti che stanno dimostrando contro il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e l’estrema destra del Paese. Intervistato dall’emittente radiotelevisiva “Ard”, Steinmeier ha dichiarato: “I democratici si sono levati in piedi e hanno detto insieme: non vogliamo l’estrema destra, non la tolleriamo”. Il capo dello Stato tedesco ha aggiunto: “Forse, quello che stiamo vivendo adesso nelle strade è anche una sveglia per il centro democratico o forse dovrei dire per tutti coloro che vogliono vivere insieme in maniera pacifica e in libertà in questo Paese”. All’opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzi di intelligence interna tedesca. (Geb)