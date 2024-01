Usa: Florida, deputati approvano legge per limitare accesso dei bambini ai social media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Florida ha approvato ieri un disegno di legge che prevede il divieto di accesso alle piattaforme di social media ai minori di 17 anni, sulla base di una iniziativa assunta da altri Stati Usa per tutelare i giovanissimi dai rischi psicologici e di apprendimento legati all'eccessivo utilizzo delle piattaforme online. Approvata con un voto bipartisan di 106 favorevoli e 13 contrari, la misura prevede l'obbligo per le piattaforme di social media di chiudere i profili dei soggetti di età inferiore a 17 anni, e di utilizzare sistemi di verifica di terze parti per escludere i minorenni. La legge richiede anche alle aziende di cancellare permanentemente le informazioni personali dei profili in questione, e consentirebbe ai genitori di intentare azioni civili contro le società che non rispetteranno tale obbligo. "Dobbiamo affrontare gli effetti dannosi che le piattaforme di social media hanno sullo sviluppo e sul benessere dei nostri ragazzi", ha dichiarato il presidente della Camera della Florida, Paul Renner. "La Florida ha l'interesse e il dovere di proteggere i nostri bambini, la loro salute mentale e la loro infanzia". Il disegno di legge passa ora all'esame del Senato statale della Florida, che come la Camera è controllato dai Repubblicani. Secondo i promotori dell'iniziativa, il disegno di legge è necessario a proteggere i minori dalla depressione, dall'ansia e da altri problemi di salute mentale collegati all'uso eccessivo dei social media. (Was)